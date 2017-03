Samsung DeX - smartfon w roli komputera

Samsung DeX to środowisko dostosowane do potrzeb produktywnej i mobilnej pracy. Całkowicie przeprojektowany interfejs systemu Android został tu zoptymalizowany pod kątem klawiatury i myszki.

Oferuje możliwość pracy na wielu oknach o regulowanej wielkości, dostęp do menu kontekstowego, a także stacjonarną wersję przeglądarki internetowej. Dzięki współpracy z firmami Microsoft oraz Adobe, Samsung DeX będzie kompatybilny z pakietem Microsoft Office oraz aplikacjami mobilnymi autorstwa Adobe, w tym Adobe Acrobat Reader oraz Lightroom Mobile. W efekcie użytkownicy DeX otrzymają funkcjonalność komputera stacjonarnego w nowym interfejsie, który nie był wcześniej dostępny dla smartfonów.

Pracownicy mobilni oraz organizacje wykorzystujący w pracy aplikacje działające w systemie Windows, będą mogli uzyskać do nich dostęp za pomocą zdalnego i bezpiecznego łączenia się z wirtualnymi pulpitami. Pozwolą na to rozwiązania firm Citrix, VMware i Amazon Web Services. Aby rozpocząć pracę, wystarczy włożyć smartfon Samsung do stacji dokującej DeX, podłączonej do zewnętrznego monitora poprzez kabel HDMI. Później wystarczy połączyć z Samsung DeX klawiaturę i myszy. Dostępne są trzy możliwości dołączenia urządzeń peryferyjnych: Bluetooth, USB lub podczerwień. Po podłączeniu smartfonu do stacji dokującej DeX telefon jest chroniony przez platformę bezpieczeństwa Samsung Knox.

Stacja Samsung DeX w pełni odpowiada również potrzebom pracy mobilnej ze względu na dostępne w niej porty. Ma dwa wejścia USB 2.0, Ethernet oraz USB typu C. Oferuje również technologię szybkiego ładowania adaptacyjnego (AFC), która pozwala na szybkie naładowanie przyłączonego do niej smartfonu Samsung.

DeX będzie dostępny w sprzedaży na całym świecie razem z najnowszymi smartfonami Galaxy