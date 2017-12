Samsung Experience 9.0 dla użytkowników Galaxy S8 i S8+

Polska jest jednym z zaledwie kilku krajów w Europie, w których uruchomiony zostanie program testowy. W Polsce, program beta testów rusza już 18 grudnia, a dołączenie do niego możliwe będzie za pośrednictwem aplikacji Samsung Members.

Samsung Experience 9.0 przynosi wiele nowych funkcji i usprawnień, w tym w zakresie wielozadaniowości, współpracy z innymi urządzeniami czy doświadczeń użytkownika. Wśród najważniejszych wymienić można m.in.: parowanie aplikacji, które można wywołać jednocześnie, przy pomocy jednego skrótu na ekranie smartfonu, nowe dodatkowe opcje dla aplikacji czy jeszcze lepsze zarządzanie wielozadaniowością.

Samsung Experience 9.0 to także zmiany w warstwie wizualnej, w tym personalizacja wyglądu powiadomień, nowe style zegarów w trybie blokady i Always On Display czy automatycznie dostosowanie kolorów ekranu blokady do użytej tapety.