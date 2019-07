Samsung Fold już poprawiony

Wygląda na to, że składany telefon Galaxy Fold niebawem doczeka się w końcu swojego rynkowego debiutu. Jak podaje serwis Bloomberg w ciągu dwóch miesięcy Samsungowi udało się przeprojektować urządzenie tak, by wyeliminować awarie ekranu, które wstrzymały jego wprowadzenie do sprzedaży.

Przypomnijmy, że kosztujący ok. 8500 zł Galaxy Fold miał trafić na sklepowe półki 26 kwietnia. Jednak po pierwszych dziennikarskich testach okazało się, że mimo prób wytrzymałości, jakie z pewnością przeprowadził Samsung, urządzenie jest zawodne. Ciągłe składanie i rozkładanie smartfona w codziennych sytuacjach kończyło się różnego rodzaju problemami, a reporter Bloomerga przez przypadek zerwał z niego cienką warstwę ochronną.

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw