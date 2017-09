Samsung Galaxy A5 2018 - pokrowiec zdradza jego wygląd

Pokrowiec ma duże wycięcie na aparat. Może to sugerować, że czytnik linii papilarnych zostanie przeniesiony na tył, tak jak w S8 i Note 8.

Galaxy A5 2018 pojawił się również w bazie benchmarku GFXBench. Ze znajdujących się tam danych można wywnioskować, że urządzenie będzie wyposażone w ośmiordzeniowy układ pracujący z częstotliwością 1,59 GHz (najprawdopodobniej Exynos wykonany w 10-nanometrowym procesie technologicznym), a także 4 GB pamięci RAM.

Co ciekawe, w bazie znajduje się informacja, ze A5 2018 będzie pracował pod kontrolą Androida 7.1. Biorąc pod uwagę fakt, że ma on zadebiutować na początku przyszłego roku, nie jest to obiecująca zapowiedź.