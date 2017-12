Samsung Galaxy A8 Plus na wideo!

W tym roku seria A od Samsunga ma być wyjątkowa. Według dotychczasowych przecieków, nie zobaczymy bowiem modeli A3 i A5, a jedynie A8 i A8 Plus. Z wyglądu rządzenia mają być bardzo podobne do serii Note i S, a więc przód będzie prawie w całości wypełniony przez ekran, a tylny panel zostanie wykonany ze szkła.

Na opublikowanym przez kanał Far Star filmie widać, że sprzęt jest dosyć duży, co potwierdzają dane opublikowane przez Portal Phonearena. A8 w wersji Plus ma zgodnie z nimi zostać wyposażony w 6-calowy ekran Infinity Display o rozdzielczości Full HD+.

Jeśli chodzi o pozostałe elementy specyfikacji, także nie powinno być rozczarowań. Aparat główny ma mieć matrycę 16 Mpix z optyką f/1.7 i optyczną stabilizację obrazu, a za wydajność odpowie układ Exynos 7885 współpracujący z 6 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. Zasilanie zostanie powierzone baterii o pojemności 3500 mAh.

Premiery możemy spodziewać się najprawdopodobniej na samym początku przyszłego roku.

Foto : /OnLeaks