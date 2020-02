Samsung Galaxy Fold 2 z aparatem pod ekranem

Choć Samsung zaprezentował w tym miesiącu Samsung Galaxy Z Flip, to firma nie zamierza rozstawać się ze swoją poprzednią serią składanych smartfonów. W sieci pojawiły się pierwsze pogłoski dotyczące Samsunga Galaxy Fold 2.

W tej chwili o specyfikacji urządzenia wiemy jeszcze niewiele, jednak wygląda na to, że bryła telefonu nie będzie się mocno różnić od pierwowzoru. Układ zawiasów ma być podobny jak w pierwszym modelu Folda.

Samsung zamierza za to wprowadzić kilka ulepszeń ekranu. Przede wszystkim ma on mieć przekątną 7,7 cala (w pierwszym modelu było to 7,3 cala), a na powierzchni znajdzie się ultracienka warstwa szkła. Fold 2 może też być jednym z pierwszych smartfonów firmy z kamerą umieszczoną pod ekranem OLED. Dzięki temu nie będzie potrzeby robienia w ekranie wycięcia na aparat.

Telefon ma zadebiutować w trzecim kwartale tego roku.

fot. Samsung (pierwsza generacja Galaxy Folda)