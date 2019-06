Nowe informacje pochodzą bezpośrednio od Ice Universe - użytkownika, który od wielu miesięcy dostarcza sprawdzone plotki z obozu Samsunga. Render, który trafił do sieci potwierdza pionowy układ potrójnego aparatu fotograficznego oraz samej diody LED. Same sensory fotograficzne mają być takie same, jak w przypadku modelu Galaxy S10.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy dokładnie odbędzie się oficjalna premiera modelu Galaxy Note 10.

/ fot. GSMArena