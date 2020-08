Samsung Galaxy Note 20 zaprezentowany

Wczoraj miała miejsce premiera telefonów Note 20 oraz Note 20 Ultra. Tym razem różnica pomiędzy tańszym i droższym modelem jest wyraźniejsza niż zwykle w przypadku nowości Samsunga.

Ogarnąć wzrokiem

Istotną cechą odróżniającą oba modele jest przede wszystkim ekran. W przypadku tańszego zdecydowano się na płaski wyświetlacz 6,7'' o odświeżaniu 60 Hz, w Ultra jest on nieco większy (6,9'') odświeżany jest z częstotliwością 120 Hz. Ponadto ma zakrzywione krawędzie.

By wyższa częstotliwość odświeżania drastycznie nie skróciła czasu pracy, jest ona dynamicznie dobierana do potrzeb wykonywanego zadania. Więcej klatek zauważmy podczas grania, mniej np. podczas lektury. Pojemności akumulatorów są dość podobne, odpowiednio 4300 mAh dla tańszego modelu i 4500 mAh dla droższego. W obu przypadkach moc ładowania to maksymalnie 25 W dla ładowania przewodowego oraz 15 W dla bezprzewodowego. Ekran wpłynie nawet na opóźnienia rysika, obecnego oczywiście w obu modelach. Dla Note 20 udało się zredukować je do 26 ms, natomiast w Ultra – jedynie 9 ms.

Różnicę widać również w zastosowanych materiałach. W tańszym zastosowano zwyczajne tworzywo (choć Samsung twierdzi, że to połączenie plastiku oraz szkła), obudowa większego pokryta jest natomiast szkłem Gorilla Glass 7. Detalem widocznym w obu modelach jest natomiast umieszczenie zarówno przycisków głośności jak i włącznika na prawym boku.

Kwestia wnętrza

Różnice są widoczne również w podzespołach. Oba telefony wyposażono w procesor Exynos 990 oraz pamięć typu DDR5. W tańszym wariancie jest to jednak „zaledwie" 8 GB, w droższym natomiast 12 GB. Pamięć wbudowana to 256 GB, co ciekawe wariant Ultra obsługuje również karty pamięci do pojemności 1 TB. Funkcja coraz rzadsza w topowych modelach. Smartfony obsługują do dwóch kart SIM, przy czym mają tylko jedno gniazdo – druga karta to tzw. eSIM. Zabrakło też złącza mini-jack

Aparaty? Też nieco inne

Oba modele oferują poza głównym obiektywem oraz kamerką selfie również aparat ultraszerokokątny oraz teleobiektyw. Nieco inne są jednak ich parametry. Dla Note 20 są to 64 Mpix ultraszerokokątny 12 Mpix (120 stopni), oraz teleobiektyw 12 Mpix, natomiast dla wariantu ultra odpowiednio: 108 Mpix, 12 Mpix (120 stopni), 12 Mpix.

Podstawowy model ma trzykrotny zoom hybrydowy i 30-krotny cyfrowy, droższy zaś pięciokrotny hybrydowy i 50-krotny cyfrowy. Kamerka selfie to w obu przypadkach 10 Mpix. Apka aparatu doczekała się też usprawnień, takich jak regulacja prędkości zoomu w nagraniach wideo oraz rejestracja dźwięku z mikrofonu zewnętrznego. Oba telefony nagrywają w rozdzielczości 8K, przy możliwości wykorzystania 6-krotnego zoomu optycznego.

Polskie ceny

Samsung ogłosił też oficjalne ceny telefonów w Polsce. Podstawowy Note 20 będzie sprzedawany w tańszym wariancie bez obsługi 5G, droższy tylko w wersji 5G. Różnice w cenach modeli przekładają się na możliwości smartfonów:

Note 20 – 4349 zł

Note 20 5G – 4849 zł

Note 20 Ultra 5G – 5949 zł

Na razie ruszyła przedsprzedaż, telefony pojawią się w sklepach 21 sierpnia. Zamawiający mogą wybrać jeden z dwóch dodatków. Pierwszy to słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds+ (dla Note 20) lub Buds Live (dla Ultra). Zamiast tego można jednak pokusić się o ładowarkę indukcyjną, kontroler do gier MOGA XP5-X oraz 3 miesięczna subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate.

Fot. Samsung