Samsung Galaxy S11 z 5x zoomem optycznym?

Do tej pory nawet najdroższe smartfony Samsunga wyposażone były w „zaledwie" 2x zoom optyczny. Najnowsze doniesienia portali zajmujących się śledzeniem poczynań koncernu, czyli GalaxyClub oraz SamMobile, sugerują, że w nadchodzącym smartfonie możemy się spodziewać nie tylko aparatu 108MP, ale i układu peryskopowego.

To duży skok Samsunga w przyszłość i próba dostosowania się do obecnych trendów we flagowych smartfonach. System z zoomem 5x swoją nazwę zapożyczył od teleskopu NASA – koncern roboczo nadał układowi peryskopowemu nazwę „Hubble".

To utwierdza w przekonaniu, że Samsung pracuje nad układem, jakiego do tej pory nie stosował w swoich smartfonach. Jaka będzie faktyczna krotność zoomu optycznego w Samsungu Galaxy S11, dowiemy się pewnie niedługo – koncern stopniowo publikuje coraz więcej informacji na temat komponentów, w jakie wyposażony będzie najnowszy model.



fot. Let'sGoDigital