Samsung Galaxy S11 z dynamicznym czujnikiem wizyjnym

Samsung zdecydował się na autorską konstrukcję i zaprojektowanie całkiem nowego sensora. Wykorzystany zostanie opatentowany przez azjatyckiego giganta dynamiczny czujnik wizyjny – DVS. Czujnik ten służy do wykrywania ruchu oraz obiektów, a jego wydajność ma służyć opracowaniu funkcji podobnej do Motion Sense w Pixel 4. Będzie więc to sensor wykorzystany jako część funkcji śledzenia obiektów.

Samsung Galaxy S11 nie będzie wyróżniał się pikselami – 108 Mpix oferuje wszakże już Xiaomi, ale właśnie autorskim opracowaniem czujnika. Aparat wspierany będzie też optyką teleskopową z zoomem optycznym 5x. Ponadto nowy smartfon ma prawdopodobnie pracować pod kontrolą układu Exynos 990.

fot. Samsung