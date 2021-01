Samsung Galaxy S21 oficjalnie zapowiedziany

Bez niespodzianki

Zorganizowany przez Samsunga pokaz Galaxy Unpacked 2021 przyniósł zapowiedź trzech nowych smartfonów z serii Galaxy S21. Oprócz modelu podstawowego, do sprzedaży trafią wkrótce warianty Plus oraz Ultra. Konferencja zorganizowana przez firmę w dużej mierze potwierdziła przecieki, jakie pojawiły się już kilka tygodni temu – włącznie z nową polityką cenową Samsunga. Wariant Ultra będzie droższy niż zeszłoroczny, pozostałe modele kupimy za to taniej.

Zróżnicowana specyfikacja

Pod kątem specyfikacji nie ma większego zaskoczenia. Podstawowy Galaxy S21 ma 6,2-calowy ekran Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz, 8 GB RAM-u i 128/256 GB pamięci na dane użytkownika. Procesor to Exynos 2100 wykonany w procesie technologicznym 5 nm. Akumulator ma natomiast pojemność 4000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie. Oprócz kamerki selfie 10 Mpix, na pleckach znajdzie się aparat z obiektywem podstawowym 12 Mpix oraz towarzyszącymi mu obiektywem szerokokątnym 12 Mpix i teleobiektywem 64 Mpix. Telefon wyceniono w Polsce na 3900 zł (wersja ze 128 GB pamięci) lub 4100 zł (wersja 256 GB).

Model Galaxy S21+ różni się od podstawowego przede wszystkim przekątną ekranu (6,7 cala) oraz pojemnością baterii (4800 mAh). Wariant ze 128 GB pamięci kosztuje 4800 zł, a z 256 GB został wyceniony na 5000 zł.

Prawdziwy flagowiec

Ostatni wariant Samsunga Galaxy S21 nieco bardziej różni się od tańszych odpowiedników. W przypadku Ultra otrzymamy ekran 6,8 cala o rozdzielczości WQHD+ i dynamicznym odświeżaniem w zakresie 1-120 Hz. Znajdziemy w nim ten sam procesor, co w tańszych modelach, towarzyszyć mu będzie jednak aż 12 GB RAM-u. Wyraźnie lepszy będzie też aparat. Podstawowy obiektyw ma 108 Mpix, a oprócz niego na pleckach znajdziemy dwa teleobiektywy po 10 Mpix i obiektyw szerokokątny 12 Mpix. Kamerka selfie oferuje rozdzielczość 40 Mpix, a bateria ma pojemność 5000 mAh.

Telefon oferowany jest w trzech wersjach: 5750 zł kosztuje wariant ze 128 GB pamięci, 6000 zł trzeba zapłacić za model 256 GB , a 6550 zł za 512 GB. Cała seria S21 jest zgodna z siecią 5G. Smartfony można już zamawiać w Polsce, dodatkowym prezentem do zamówień przedpremierowych są Galaxy Buds Pro lub Galaxy SmartTag. Wspomniane słuchawki też zostały oficjalnie zaprezentowane na konferencji – od poprzedniej wersji różnią się dodaną obsługą dźwięku 3D i aktywną redukcją szumów.

fot. Samsung