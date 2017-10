Samsung Galaxy Tab Active2 – tablet dla biznesu

Samsung Galaxy Tab Active2 wyróżnia się certyfikatami IP68 oraz MIL-STD-810, który potwierdza wytrzymałość tabletu na nagły wzrost ciśnienia i temperatury, drgania a także upadek z wysokości. Co więcej, urządzenie wyposażono w dodatkową antywstrząsową obudowę ochronną, całkowicie odporną na przypadkowe upuszczenia z wysokości do 1,2 m. Poprawiono również ergonomię i komfort obsługi. Galaxy Tab Active2 lepiej reaguje na dotyk wilgotną dłonią oraz w rękawiczkach, a prosta konstrukcja i intuicyjny interfejs pozwalają wygodnie trzymać tablet i obsługiwać go jedną ręką.

Urządzenie oferuje dodatkowe narzędzia zwiększające wydajność pracy, np. zaawansowany precyzyjny Rysik S Pen, który ułatwia posługiwanie się tabletem, m.in. dzięki funcji Air Command. Podobnie jak cały tablet, S Pen spełnia wymagania normy IP68, co pozwala używać go nawet w deszczu i przy wysokiej wilgotności. Oferuje również intuicyjne wprowadzanie tekstu i obsługę biometrycznego podpisu.

Aparat 8MP z autofokusem zapewnia jeszcze lepsze zdjęcia i skany. Nowy skaner linii papilarnych zwiększa poziom bezpieczeństwa przy uwierzytelnianiu, a funkcja rozpoznawania twarzy to wygodna opcja odblokowania urządzenia. Galaxy Tab Active2 będzie można również wykorzystać do zastosowań AR (augmented reality), np. podczas szkoleń pracowników, zanim podejmą oni pracę w terenie. Urządzenie obsługuje transfer danych LTE oraz łączność NFC.

Samsung Galaxy Tab Active2 zapewnia przedsiębiorstwom wyższy poziom bezpieczeństwa, dzięki funkcjom takim jak Bezpieczny Katalog (Knox Container), nowy skaner linii papilarnych oraz opcji rozpoznawania twarzy, która umożliwia biometryczne uwierzytelnienie.

Premiera Samsung Galaxy Tab Active2 na wybranych rynkach planowana jest na październik 2017r.