Samsung Galaxy Z Flip – telefon z klapką

O nowym smartfonie Samsunga wiadomo już bardzo dużo, choć jego premiera przewidziana jest dopiero na 11 lutego br. Pojawiło się jednak sporo kontrolowanych wycieków. Podgrzewanie napięcia przed oficjalnym pokazem telefonu było konieczne, ponieważ wizerunkowo przypomina on składany Samsung Galaxy serii A, czyli nie wyróżnia się niczym specjalnym – poza składanym ekranem właśnie.

Samsung nie postawił więc na design, który chwyciłby za serca użytkowników. (Nieco inaczej postąpiła Motorola: w zaprezentowanym niedawno rozkładanym modelu Razr nawiązała do stylistyki swojego najbardziej udanego modelu z ery telefonów z klawiaturą, który miał premierę 15 lat temu).

Galaxy Z Flip będzie miał wymiary 167,9 x 3,6 x 5,4 mm i wagę 183 g. Po złożeniu podstawowe informacje widoczne będą na niewielkim wyświetlaczu zewnętrznym o rozdzielczości 300 x 116 pikseli i przekątnej 1,06 cala. Dopiero po jego otwarciu zobaczymy wysoki ekran 6,7 cala o rozdzielczości 2636 x 1080 pikseli. Z przecieków wynika też, że ekran pokryty jest wyjątkowo cienkim szkłem zamiast plastiku.

Nowy rozkładany smartfon Samsunga ma działać na nieco starszym układzie Snapdragon 855 Plus i mieć 8 GB pamięci RAM. Nie zostanie wyposażony w gniazdo słuchawkowe ani gniazdo microSD, ale będzie miał aż 256 GB wbudowanej pamięci.

W Galaxy Z Flip znajdą się trzy aparaty fotograficzne. Pierwszy, podstawowy, będzie miał matrycę o rozdzielczości 12 megapikseli i ogniskowej f/1,8. Taką samą matrycę, ale o mniejszej ogniskowej, będzie miał drugi aparat, szerokokątny. Trzeci aparat z kolei, przedni, to matryca 10 megapikseli i ogniskowa f/2,4.

Smartfon ma być wyposażony w głośniki stereo, pracować pod kontrolą Androida 10 z One UI 2 i oferować z grubsza te same możliwości co każdy inny Galaxy z najwyższej półki.

W ciągu ostatnich kilku tygodni na temat Galaxy Z Flip pojawiło się w sieci tak wiele informacji, że spekulować można nawet na temat kolorów, w jakich będzie dostępny. Według serwisu sammobile.com mają to być kolory złoty, czarny, fioletowy i srebrny. Najwięcej wątpliwości budzi ten ostatni, a raczej jego odmiana „piłkarska", której nazwa niewiele mówi o tym, jak faktycznie model ten ma wyglądać. Kilka miesięcy temu pojawiła się też informacja o wersji białej, ale nie została ona potwierdzona. Niewykluczone, że w takim kolorze urządzenie pojawi się wyłącznie w Chinach. Prawdopodobne jest też, że w poszczególnych krajach nowy smartfon Samsunga będzie dostępny tylko w niektórych barwach.

Telefon może zostać oficjalnie zapowiedziany na imprezie Unpacked Samsunga 11 lutego br. i być dostępny jeszcze w tym miesiącu (w Europie prawdopodobnie od 14 lutego). Nie znamy jeszcze ceny urządzenia, jednak technologia składanego ekranu jest na tyle nowa, że na pewno tanio nie będzie. Według niektórych informacji smartfon może kosztować maksymalnie 1980 dolarów (około 7,5 tys zł).

