Samsung Galaxy Z Fold 2 zaprezentowany

Rok po premierze Galaxy Folda przyszedł czas na następcę.

Nowa wersja składanego telefonu Samsunga poprawia wiele niedociągnięć poprzednika i unowocześnia jego wygląd.

Lepsze ekrany

Pierwszą zmianę na lepsze widać już na froncie urządzenia, gdzie niewielkich rozmiarów ekran 4,6 cala zastąpiono 6,2 calowym panelem. Większy wyświetlacz nie wpłynął jednak znacząco na wymiary urządzenia. Zmiana polega nie tylko na większej przekątnej, ale też umożliwieniu użytkownikowi komfortowego korzystania z dowolnej funkcji telefonu bez konieczności jego rozkładania. Większy ekran wewnętrzny ma być rozwinięciem jego możliwości, a nie jedyną sensowną metodą korzystania ze sprzętu.

Ekran wewnętrzny ma z kolei przekątną aż 7,6 cala po rozłożeniu. Ma rozdzielczość 2260x1768 oraz odświeżanie do 120 Hz. Podobnie jak w przypadku innych flagowców Samsunga, będzie to przy tym wartość dynamiczna, dopasowująca się do aktualnie wykonywanego zadania.

Więcej funkcji

Co ciekawe producent zdecydował się umieścić osobne kamerki selfie pod każdym z ekranów, oba oferują rozdzielczość 10 Mpix. Na pleckach umieszczono trzy obiektywy o rozdzielczości 12 Mpix, oprócz głównego także teleobiektyw oraz sensor szerokokątny.

Telefon będzie napędzany procesorem wykonanym w 7 nm procesie technologicznym. Samsung nie ujawnił jeszcze, jaki będzie to dokładnie model, na pewno jednak zgodny ze standardem 5G. Towarzyszyć będzie mu 12 GB RAM-u i 256 GB miejsca na pliki użytkownika.

Już wkrótce w Polsce

Firma poprawiła też parę niedociągnięć takich jak zawiasy. W nowym modelu możliwe jest ustawienie dowolnego ich położenia w pewnym zakresie, dzięki czemu telefon może też pełnić rolę miniaturowego laptopa z dotykową klawiaturą, wyświetlając na połowie ekranu np. interfejs jakiejś aplikacji.

Urządzenie trafi do sprzedaży 18 września 2020 roku w 50 państwach, w tym Polsce. Galaxy Z Fold 2 został wyceniony na 8799 zł, będzie więc odrobinę tańszy, niż jego poprzednik.

fot. Samsung