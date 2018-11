Samsung QLED 8K wchodzi do sprzedaży w Polsce

Samsung QLED 8K Q900R umożliwia odtwarzanie obrazu w jakości 8K, czyli w rozdzielczości 7680 na 4320 pikseli (33 mln pikseli na ekranie). Odbiornik korzysta z technologii inteligentnego skalowania do 8K, którą Samsung po raz pierwszy zastosował właśnie w telewizorach QLED 8K, odpowiada za poprawę jakości obrazu. Wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji (AI), treści w rozdzielczości 4K lub niższej są inteligentnie skalowane do poziomu jak najbliższego 8K.

Za przetwarzanie obrazu odpowiada procesor Quantum 8K. Odgrywa on także kluczową rolę w procesie upscalingu i pozwala w czasie rzeczywistym, wykorzystać pełny potencjał sztucznej inteligencji. Warto dodać, że procesor znacząco polepsza także jakość dźwięku, dopasowując go do wyświetlanej treści.

Seria QLED 8K oferuje nieosiągalne dotychczas poziomy jasności. Dla ekranu o przekątnej 65 cali będzie to 3000 nitów i aż 4000 nitów dla ekranu 75 cali oraz wersji 85-calowej, która trafi do sprzedaży przed końcem tego roku. Dzięki temu odwzorowanie szczegółów będzie równie wysokie w ciemnych i jasnych scenach. W połączeniu z obsługą standardu HDR10+, który do optymalizacji poziomu kontrastu w każdej scenie wykorzystuje dynamiczne metadane, uzyskiwany obraz będzie wyrazisty i bardziej rzeczywisty - tak przynajmniej twierdzi producent.

Z kolei bezpośrednie podświetlenie z precyzyjnym systemem sterowania, tzw. Direct Full Array Elite zapewnia maksymalny kontrast. W praktyce oznacza to, że ciemne sceny będą jeszcze ciemniejsze, a jasne - jaśniejsze. Wpływa on także na ogólną poprawę komfortu oglądania niezależnie od warunków oświetleniowych w pomieszczeniu.

Q900R wykorzystuje unikatowy tryb Ambient. Pozwala on wyświetlić na ekranie motyw ściany, na której znajduje się telewizor. Na tak stworzonym tle, z jasnością dopasowaną do warunków w pomieszczeniu, można pokazać dodatkowe treści, takie jak zegar, aktualna prognoza pogody czy własne zdjęcia.

Dopełnieniem efektów wyświetlanych na ekranie będzie One Invisible Connection, czyli jeden praktycznie niewidoczny przewód optyczny. To on odpowiada za dostarczenie do telewizora zarówno zasilania, jak i danych AV. Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować zbędne kable - wszystkie zewnętrzne urządzenia, np. soundbary, dekodery czy konsole podłączane są do modułu One Connect, który można ukryć w pobliżu telewizora.

Telewizor korzysta z platformy Smart TV Samsunga stwarzającej dostęp do serwisów VOD. Widzowie znajdą tu aplikacje takie jak: HBO GO, Netflix, FilmBox Live, Showmax, player+ czy YouTube.

QLED 8K jest już dostępny w przedsprzedaży w wybranych sklepach w Polsce. Kupujący mogą liczyć na pakiet dodatkowych korzyści, który obejmuje m.in. usługę transportu wniesienia, montażu i konfiguracji, a także profesjonalną kalibrację. W zestawie z telewizorem dostępny będzie wieszak No-Gap, który pozwoli zamontować telewizor płasko przy samej ścianie.

QLED 8K będzie dostępny z ofertą Samsung Smart Pack 2018,która daje dostęp do czterech z siedmiu wybranych serwisów VOD.

W ramach oferty przedsprzedażowej telewizor można będzie zakupić w atrakcyjnej ofercie ratalnej - 20 rat 0%.

Za telewizor o przekątnej 65 cali trzeba będzie zapłacić około 19 999 złotych. Za telewizor 75-calowy - około 29 999 zł.