Samsung QLED od dziś w sklepach

Dzięki obecności kryształów Quantum Dot, obraz ma świetną jakość i czystość barw, a także lepszą jakość obrazu widzianego pod kątem. Jasność na poziomie 1500 nitów oraz wsparcie dla HDR gwarantuje prawidłowe odwzorowanie najjaśniejszych i najciemniejszych obszarów obrazu. Wysoką jakość potwierdza certyfikat Ultra HD Premium oraz certyfikat Verband Deutscher Elektrotechniker.

Jednak nie ma ma produktu bez wad. Po krótkim przyjrzeniu się widać, że połączenie technologii LED oraz lokalnego przyciemniania podświetlenia nie pozwoliło uniknąć zjawiska cloudingu, widocznego przy pewnych ustawieniach obrazu.

Najnowsze telewizory wykorzystują mnóstwo innowacyjnych rozwiązań. Obok technologii Quantum Dot jest to „niewidzialne" łącze optyczne Invisible Connection, łączące ekran z bazą One Connect. To również niezwykle wygodny pilot Smart Control (można się do niego przekonać już po kilku pierwszych minutach), a także szybko i sprawnie działające oprogramowanie Smart Hub. W ofercie Samsunga pojawiły się również podstawki Studio i Gravity, a także wieszak No Gap (telewizor idealnie przylega do ściany, oczywiście pod warunkiem, że ekran jest płaski, a nie wygięty).

Pierwsze modele są dostępne w przedsprzedaży, z 5-letnią rozszerzoną gwarancją oraz bezpłatną dostawą i instalacją telewizora. Modele z serii Q7 mają płaskie ekrany, przekątne 55" orz 65", kosztują 9 oraz 12 tys. zł. Modele z serii Q8 mają ekrany zakrzywione, a ich ceny to 11 oraz 15 tys. zł. Seria Q9 jeszcze nie jest dostępna, ale wiadomo, że będą to telewizory płaskie, z jasnością podwyższoną do 2000 nitów. Do sklepów mają trafić także telewizory z ekranami 49" oraz 88".