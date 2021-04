Samsung chce przekonać fanów iPhone’ów do Androida

Nie taki zły Android

Samsung nie odpuszcza w rywalizacji z iPhone’ami. Firma wpadła właśnie na nowy pomysł, który miałby przekonać użytkowników smartfonów Apple’a do przesiadki na telefon bazujący na Androidzie. Koreańczycy postanowili uruchomić platformę iTest.nz, która pozwala doświadczyć korzystania z konkurencyjnego systemu.

Prawie jak Samsung

iTest to tak naprawdę aplikacja online, która imituje działanie Androida. Platforma jest całkiem rozbudowana i wiernie oddaje styl graficzny interfejsu Samsung One UI. Oczywiście nie jest to w pełni funkcjonalna nakładka mogąca zastąpić iOS-a. Platforma nie ma dostępu do zapisanych w telefonie danych, nie umożliwia też dzwonienia albo wysyłania SMS-ów. By wzbogacić doświadczenie użytkownika, firma przygotowała jednak m.in. symulator połączeń i wiadomości, z którymi można nawet wejść w interakcję.

Pomimo braków, platforma i tak może być ciekawym doświadczeniem – pozwala dokładnie zapoznać się z interfejsem, ustawieniami czy głównymi aplikacjami systemowymi. Jeżeli jesteście zagorzałymi zwolennikami iPhone’ów, warto z niej skorzystać, choćby w celu sprawdzenia, jak konkurencyjny system rozwinął się w ostatnich latach.

fot. Samsung