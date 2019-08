Samsung i KT Skylife przeprowadzily transmisję satelitarną 8K

Rozdzielczość 4K stała się już powszechna w telewizorach, wciąż jednak (przynajmniej w Polsce) niewielu nadawców przesyła obraz w takiej jakości. Nie przeszkadza to jednak Samsungowi w wykonaniu kolejnego kroku. Koncern wraz z KT Skylife (największy nadawca telewizyjny w Korei Południowej) przeprowadził próbę transmisji telewizyjnej w standardzie 8K.

Jak opisuje ZDNet, sygnał wyemitowano za pośrednictwem satelity geostacjonarnego Cheollian do anteny, która zdekodowała transmisję i przesłała na 82-calowy telewizor 8K Samsunga. W próbie wykorzystano też ulepszony algorytm kompresji danych – H.265, który jest o 50 proc. wydajniejszy od powszechnie używanego H.264. Próby pokazały, że do prowadzenia takiej transmisji potrzebna będzie przepustowość na poziomie 100 Mbps.

To nie koniec prób, bo Samsung zarejestrował też w minionym tygodniu kilka meczów piłki nożnej (korzystając z kamer nagrywających w takiej rozdzielczości). Do walki włączył się też koncern LG, który rozpoczął sprzedaż własnych telewizorów 8K. Ważnym impulsem dla innych producentów są też przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Tokio, których sponsorem jest Samsung. Firma ma nadzieję, że transmisje w takiej rozdzielczości będą silnym impulsem do komercjalizacji standardu.

Na sportowym wydarzeniu zyskać powinna też technologia 5G. KT, tamtejszy gigant telefoniczny, podobnie jak brytyjskie O2, planuje do czasu zawodów objąć zasięgiem nowoczesnej sieci ponad 85 miast. Planowane są nawet pakiety bez limitu danych. Przepustowość sieci 5G wynosząca 1 Gb sprawi, że wysokie rozdzielczości nie pozostaną domeną wyłącznie telewizji.

fot. Samsung