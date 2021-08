Samsung ma możliwość globalnego wyłączenia swoich telewizorów

Nie kupuj u pasera

Samsung oficjalnie potwierdził, że każdy z jego telewizorów ma wbudowaną funkcję TV Block, pozwalającą zdalnie wyłączyć urządzenie. Koncern ujawnił to w komunikacie prasowym opublikowanym tuż po lipcowych zamieszkach w RPA. W ich wyniku doszło do masowych rabunków, a łupem złodziei padły również firmowe sklepy i magazyny Samsunga.

Zdalne wyłączenie

Firma przypomina, że telewizory mogą być używane wyłącznie przez właścicieli mających dowody zakupu, a nieprawidłowa aktywacja urządzenia może doprowadzić do wyłączenia go przez producenta. Ujawnienie tej informacji to reakcja na fakt, że zrabowany w czasie zamieszek sprzęt wciąż trafia do nielegalnej dystrybucji.

Funkcja TV Block jest aktywowana zdalnie. Samsung dodaje numery seryjne skradzionych urządzeń do listy na swoich serwerach. Telewizor po połączeniu się z nimi sprawdza bazę danych i blokuje wszystkie funkcje, jeżeli numer seryjny jest już na czarnej liście. Firma zaznacza, że w razie pomyłki można odblokować urządzenie po prostu wysyłając Samsungowi lub jego przedstawicielowi handlowemu potwierdzenie zakupu. Cała procedura ponownej aktywacji trwa ok. 48 godzin.

fot. Samsung