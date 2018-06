Samsung nie musi aktualizować starszych urządzeń

Samsung wygrał całą sprawę i ograniczenia nie zostaną na niego narzucone. Gdzie więc tkwi problem? Samsung jest jednym z największych producentów urządzeń z Androidem oraz firmą, która sprzedaje każdego roku mnóstwo smartfonów. Nie wszystkie z nich mogą jednak liczyć na długoterminowe wsparcie oraz aktualizacje bezpieczeństwa i samego oprogramowania. Pozew dotyczył również spóźniania się z dostarczaniem do użytkowników aktualnych poprawek bezpieczeństwa. Jak zareagował Samsung?

Firma zagwarantowała, iż przynajmniej na terenie Holandii użytkownicy będą mogli liczyć na dwa lata regularnych aktualizacji od momentu kupienia smartfona z logiem Samsunga. Po stronie Koreańczyków stanął sąd i wygląda na to, że nikt nie będzie w stanie zmusić giganta do tego, aby zmienił swoją politykę dotyczącą aktualizacji. Pierwotnie osoby pozywające Samsunga walczyły o to, aby firma zobowiązała się do co najmniej czteroletniego okresu wsparcia dla wszystkich sprzętów.

Podczas całego procesu Samsung miał również dostarczyć odpowiednie dowody wskazujące na to, iż aktualizuje on swoje urządzenia w terminie oraz pracuje nad tym, aby przyspieszyć proces wdrażania poprawek i dużych uaktualnień.

Można podejrzewać, że opisywany wyżej pozew nie będzie ostatnią tego typu sprawą, która dotknie Samsunga w najbliższym czasie.