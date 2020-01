Samsung pokazał laptopa Galaxy Book Flex Alpha

Samsung pokazał właśnie nowy, czwarty już laptop z serii Galaxy Book Flex Alpha. Urządzenie jest modyfikacją zaprezentowanego w zeszłym roku Galaxy Flex, a jego głównym atutem jest ekran wykonany w technologii QLED. Ma to być jednocześnie jeden z tańszych komputerów z serii Galaxy Book – najtańsza wersja została wyceniona na 829 dolarów (ok. 3200 zł), podczas gdy pozostałe kosztują 1100–1400 dolarów (ok. 4200–5400 zł).

Alpha to urządzenie typu 2 w 1 o grubości 13,9 mm i minimalistycznym designie – cechują go ostre krawędzie i niewielkie ramki wokół ekranu. Istotną cechą laptopa jest wyświetlacz w technologii QLED o przekątnej 13,3 cali i jasności 600 nitów. Zapewni to użytkownikowi nawet 17,5 godzin pracy na baterii oraz funkcję szybkiego ładowania.

W obudowie znajdzie się procesor Intela 10. generacji, maksymalnie 12 GB RAM oraz 1 TB dysk SSD. Dokładna specyfikacja zależeć będzie od modelu. Samsung zapowiada też obecność dwóch portów USB-A, jednego USB-C, gniazdo HDMI, wejście na karty microSD oraz gniazdo do podłączenia słuchawek i mikrofonu.

Galaxy Book Flex Alpha trafi do sprzedaży w pierwszej połowie 2020 roku, razem z wcześniej zapowiedzianymi modelami.

fot. Samsung