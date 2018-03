Samsung pokazał nowe telewizory QLED TV

Podczas prezentacji inauguracyjnej Jonghee Han, President of Visual Display w Samsung Electronics, oraz inni przedstawiciele kierownictwa firmy wyjaśnili, w jaki sposób nowe flagowe telewizory znoszą dotychczasowe ograniczenia w zakresie instalacji i konfiguracji. Do prezesa dołączyli na scenie partnerzy zarządzający z gazety The New York Times, którzy opowiedzieli o nowych rozwiązaniach wprowadzonych w serii QLED TV, które mogą być szczególnie ciekawe dla widzów.

W ramach wydarzenia First Look New York przygotowane zostały strefy i ekspozycje, które pozwoliły gościom poznać pełnię możliwości oferowanych przez produkty na 2018 rok.

Znalazły się tam w szczególności:

- strefa „dużego ekranu", gdzie można było doświadczyć wysokiej jakości obrazu z jeszcze lepszymi kolorami i kontrastem, które sprawdzają się w różnych sytuacjach - czy to podczas grania, czy oglądania filmów lub sportu. W tej strefie nie mogło zabraknąć 146-calowego The Wall, czyli modułowego ekranu opartego na technologii MicroLED. Będzie on dostępny także dla użytkowników domowych;

- strefa filmowa, w której firma pokazała swój soundbar N950 z technologią Dolby Atmos, który trafi na rynek jeszcze w tym roku. Soundbar ten jest przykładem tego, jak wibrujący, potężny dźwięk przestrzenny może poprawić doświadczanie kina domowego;

- strefa Ambient, gdzie pojęcie „wyłączony telewizor" nabiera nowego znaczenia. Teraz największy w domu ekran będzie równie piękny, co funkcjonalny. Nowa technologia przekształca „wyłączony" telewizor w domowe centrum informacji - podejrzymy nie tylko najnowsze doniesienia z kraju i ze świata, ale także prognozę pogody czy dane dotyczące natężenia ruchu drogowego. W tym trybie będziemy mogli również odtworzyć muzykę lub skorzystać z opcji „wkomponowania" ekranu w ścianę;

- strefa w całości poświęcona nowemu One Invisible Connection. Ten praktycznie niewidoczny, wytrzymały kabel - po raz pierwszy w branży - łączy przewody zasilania i transmisji danych. Dzięki temu telewizor stanie się prawdziwą ozdobą każdej przestrzeni. Koniec ze zbędnymi, nieestetycznymi kablami w domowym salonie. W zestawie z telewizorem QLED TV dostępny będzie przewód o długości 5 metrów. Opcjonalnie oferowany będzie także dłuższy - 15 metrów;

- strefa „smart", gdzie można było przekonać się jak łatwe jest konfigurowanie nowych telewizorów (2018) przy użyciu smartfona i aplikacji SmartThings. Tu także zaprezentowana została funkcjonalność asystenta Bixby*.

Linia telewizorów QLED TV 2018 będzie dostępna w Stanach Zjednoczonych w tym miesiącu.