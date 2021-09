Samsung: przetwornik o rozdzielczości 200 megapikseli

Megapikselowy wyścig

Firma Samsung Electronics skonstruowała przetwornik obrazu o rozdzielczości 200 megapikseli, przeznaczony do smartfonów i innych urządzeń przenośnych. Każdy element składający się na matrycę ISOCELL HP1 ma rozmiary 0,64x0,64 μm.

Korzystając z przetwornika można łączyć sąsiadujące ze sobą piksele w agregaty złożone z czterech lub szesnastu elementów światłoczułych, mające postać kwadratów 2x2 lub 4x4. Pozwala to na dostosowanie matrycy do warunków oświetleniowych. Przy słabym świetle ISOCELL HP1 zmienia się w 12,5-megapikselowy czujnik, którego piksele mają rozmiary 2,56x2,56 μm. Lepiej pochłaniają one światło, a zdjęcia robione w pomieszczeniach lub po zmroku są wyraźniejsze. Gdy jest jasno, przetwornik wykorzystuje 200 milionów elementów światłoczułych osobno, co przekłada się na ultrawysoką rozdzielczość. Zastosowaną w matrycy technologię łączenia pikseli (pixel binning) Samsung określa mianem ChameleonCell.

Przedstawiciele południowokoreańskiego koncernu nie powiedzieli, kiedy rozpocznie się seryjna produkcja nowego czujnika.

Konstruując 200-megapikselową matrycę Samsung przelicytował swojego chińskiego konkurenta – firma Xiaomi zapowiedziała pod koniec czerwca smartfon z aparatem, którego czujnik obrazu ma rozdzielczość 192 megapikseli.

