Samsung stworzy procesory do maszyn kopiących

Jeden z chińskich producentów sprzętu do kopania kryptowalut podpisał z Samsungiem umowę, na mocy której dostarczy on chipsety ASIC do maszyn kopiących. Mają one powstawać przy współpracy z firmą TSMC, która dotychczas była traktowana jako jeden z większych konkurentów koreańskiej marki.

Chipsety ASIC to podzespoły, które mają zastąpić konwencjonalne karty graficzne, wykorzystywane najczęściej do wydobycia kryptowalut. Co ciekawe, firma od niedawna zajęła się także produkcją układów pamięci GDDR6, które także idealnie nadają się do maszyn wydobywczych.



Dzięki intensywnemu rozwojowi branży maszyn wyspecjalizowanych w kopaniu kryptowalut, można w przyszłości spodziewać się spadku cen kart graficznych i unormowaniu ich sytuacji rynkowej.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL