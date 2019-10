Samsung szykuje hologram do smartfona

Samsung pracuje już powoli nad nową generacją swoich smartfonów. Nie do końca wiadomo, jak będzie nazywał się telefon. Pojawiły się plotki o tym, że Samsung zamiast serii S oraz Note zamierza stworzyć jedną linię i nazwać ją Galaxy One.

Wygląda na to, że firma szykuje też inną interesującą nowość. Samsung opatentował właśnie pomysł na stację dokującą z etui, która wyposażona jest w umieszczony pod kątem wystający wyświetlacz. Oprócz prezentowania trójwymiarowych obiektów miałby on służyć do powiadomień, a nawet korzystania z telefonu bez podnoszenia go ze stołu - np. zmiany głośności czy oglądania filmów.

Najprawdopodobniej nie będzie to jednak pełnoprawny ekran holograficzny, a raczej jego namiastka. Koncepcja zakłada możliwość regulacji położenia gadżetu.

Więcej szczegółów poznamy prawdopodobnie w momencie prezentacji kolejnego flagowca koncernu. Ta będzie mieć miejsce najwcześniej w pierwszym kwartale 2020 roku.

fot. Samsung