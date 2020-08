Samsung ujawnił cenę Galaxy Z Fold 2

Już na początku września Samsung zapowie kolejny „składany" model

Co prawda wciąż nie znamy szczegółowej specyfikacji, już teraz jednak brytyjski oddział firmy przypadkowo ujawnił datę premiery oraz cenę następcy Galaxy Folda.

Taniej niż poprzednio

Telefon przez chwilę pojawił się w sklepie, ale już został z niego wycofany. Bardzo pozytywną informacją jest to, że smartfon będzie tańszy od poprzednika. Strona podaje, że oficjalna cena to 1800 funtów/2000 euro (ok. 8800 zł), czyli 700–1000 zł mniej (zależnie czy porównujemy z modelem 4G czy 5G), niż kosztował poprzednik.

Z drugiej strony wciąż jest to kwota znacząco wyższa niż w przypadku klasycznych smartfonów. Do tego producent najprawdopodobniej umieści w urządzeniu nieco mniej pamięci, niż w poprzednikach (zaledwie 256 GB) w zamian za to dając mocniejsze podzespoły. Miejmy nadzieję, że to zapowiedź dłuższego trendu i tego, że z biegiem czasu na „składaka" nie trzeba będzie już wydać fortuny.

Wyciek ujawnił natomiast, że premierę telefonu zaplanowano na 18 września. Nie dowiedzieliśmy się jednak więcej na temat podzespołów. Oficjalna prezentacja odbędzie się 1 września – tuż po niej powinny ruszyć zamówienia przedpremierowe.

fot. Samsung