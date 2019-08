Samsung ujawnił procesor, który będzie napędzać Galaxy Note 10

Dzisiaj o 22.00 naszego czasu Samsung zaprezentuje smartfon Galaxy Note 10. By nieco podgrzać atmosferę, firma zdecydowała się zaprezentować Exynosa 9825 – procesor, który najprawdopodobniej będzie napędzał premierowe urządzenie. Chip wykonano w 7-nanometrowym procesie technologicznym. Tym samym układ Samsunga dołącza do Kirina 980 i Snapdragona 855 Plus – mobilnych przedstawicieli takiej litografii.

Układ składa się z ośmiu rdzeni: dwóch M4 pracujących z maks. częstotliwością 2,73 GHz, dwóch Cortex A75 o taktowaniu 2,4 GHz oraz czterech mniej wydajnych A55 osiągających 1,95 GHz. Względem poprzednika wykonanego w 8-nanometrowym procesie technologicznym zdecydowano się jedynie podbić wydajność rdzeni A75. W telefonie znajdziemy też znany z Exynosa 9820 układ graficzny Mali G76MP12. Możliwe jednak, że z nieco podniesionym taktowaniem (początkowo były to 702 MHz).

Nowy Exynos ma być przede wszystkim energooszczędniejszy. Pomimo nowego procesu technologicznego okazuje się jedynie odświeżeniem poprzednika. Rozczarowani będą zatem ci, którzy liczyli na to, że Note 10 przyniesie zauważalny wzrost wydajności względem Galaxy S10. Do tego procesor najprawdopodobniej nie będzie miał wbudowanego modemu 5G. Na zauważalne nowości trzeba będzie zatem poczekać do premiery Galaxy S11.

