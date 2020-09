Samsung wyprodukuje Snapdragony 4

Nowa era technologii





Wprowadzenie standardu 5G oznaczać będzie nie tylko znaczny postęp technologiczny i nowe możliwości przesyłania danych – ta zmiana spowoduje rewolucję, która zmusi nas do wymiany starych smartfonów i urządzeń. By móc korzystać z 5G, użytkownik będzie musiał mieć smartfon specjalnie przystosowany do tej sieci. Choć aktualnie wybór takowych jest ograniczony, Qualcomm pracuje nad nowymi podzespołami, które umożliwią każdemu łatwy dostęp do najnowszej technologii.

Dominacja Samsunga





Firma ogłaszała już wcześniej, że Samsung odpowiedzialny będzie za produkcję procesora X60 - niedawno dowiedzieliśmy się jednak, że zajmie się on serią Snapdragon 4, czyli niskobudżetowymi podzespołami do tańszych smartfonów. Celem Qualcomma jest bowiem wprowadzenie standardu 5G również pod strzechy i – docelowo – zaopatrzenie 3,5 miliarda smartfonów w wymagane chipy.



Samsung stopniowo zwiększa swoje udziały w globalnym rynku procesorów, a podpisany z Qualcommem kontrakt jest ogromną szansą i ważną inwestycją dla koreańskiego giganta. W tym roku zdobył on możliwość produkcji urządzeń dla IBM-u oraz procesorów obecnych w najnowszej serii kart graficznych Nvidii, RTXach 300.



Snapdragony 4 mają pojawią się w sprzedaży w przyszłym roku.

fot. Pixabay