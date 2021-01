Samsung zapowiedział Galaxy A32

Tanie 5G

Samsung zapowiedział dziś smartfona Galaxy A32. To najtańszy do tej pory telefon firmy z nadajnikiem 5G, reprezentujący segment średnio budżetowy. Oferuje 6,5-calowy ekran IPS o proporcjach 20:9 i procesor MediaTek Dimensity 720 5G. CPU ma osiem rdzeni, z czego dwa to Cortex-A76, a pozostałe sześć to Cortex-A55.

Początek roku

Sprzęt zwraca uwagę dość nietypowo rozwiązanym aparatem na pleckach. Obiektywy są rozmieszczone bezpośrednio w obudowie, a nie na wydzielonym module. Podstawowa matryca ma rozdzielczość 48 Mpix, oprócz niej telefon oferuje też obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix, obiektyw makro 5 Mpix oraz czujnik głębi 2 Mpix. Kamerka selfie to natomiast 13-megapikselowa matryca. Przedni obiektyw jest umieszczony na niewielkim notchu u góry ekranu.

Telefon będzie sprzedawany w wersjach 4/6/8 GB RAM-u i 64/128 GB pamięci na dane. Najtańszy wariant 4/64 GB kosztować ma około 1250 zł. Dziś czeka nas również zapowiedź Galaxy S21.

fot. Samsung