Samsung zapowiedział Galaxy S20 FE

Taniej i wciąż dobrze

Galaxy S20 FE (skrót od Fan Edition) to najtańsza wersja tegorocznego flagowca Samsunga. Kosztem wielu kompromisów udało się skonstruować bardzo opłacalny cenowo i atrakcyjny pod względem parametrów telefon.

Fan Edition, w odróżnieniu od droższych modeli, ma płaski ekran zamiast obustronnie zakrzywionego. Jego przekątna to 6,5 cala, a rozdzielczość wynosi 2400×1080 pikseli. Odświeżanie obrazu to maksymalnie 120 Hz, podobnie jak w innych Galaxy S20 jest dopasowywane dynamicznie do wykonywanych zadań – większe przy grach, niższe np. podczas czytania.

Wiele wariantów

Telefon trafi do sprzedaży z dwoma różnymi procesorami – Snapdragonem 865 (wariant z obsługą 5G) lub Exynosem 990 (tylko LTE). Obu jednostkom towarzyszyć będzie (w zależności od wersji) 6/8 GB RAM-u i 128/256 GB pamięci wbudowanej. Powraca też slot na karty microSD. Telefon wyposażono w akumulator o pojemności 4500 mAh, a obudowa jest pyłoszczelna. Tylny panel został przy tym wykonany z tworzywa sztucznego zamiast szkła; producent oferuje sześć wariantów kolorystycznych do wyboru.

Wszystkie obiektywy

Kamerka selfie o rozdzielczości 32 Mpix jest umieszczona pod ekranem, na pleckach znajdziemy z kolei 3 obiektywy oraz diodę doświetlającą. Oprócz podstawowego 12 Mpix znajdziemy też sensor ultraszerokokątny 12 Mpix i teleobiektyw 8 Mpix z trzykrotnym zoomem optycznym. Telefon rejestruje wideo nawet w rozdzielczości 8K.

W przedsprzedaży w Polsce smartfon kosztuje 2900 złotych za wersję 4G lub 3400 złotych za wariant 5G. Obecnie można zamawiać wyłącznie modele z mniejszą ilością RAM-u i pamięci na pliki użytkownika.

fot. Samsung