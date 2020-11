Samsung zapowiedział smartfony Galaxy A12 i A02s

Najpierw coś tańszego

Oba urządzenie to dopiero wstęp do flagowców. Firma reklamuje je jako telefony przeznaczone przede wszystkim do wygodnego przeglądania treści. Oba oferują 6,5-calowy wyświetlacz HD+, baterię o pojemności 5000 mAh i szybkie ładowanie 15 W. Różnice pojawiają się w specyfikacji urządzeń.

Tańszy oraz droższy

Mocniejszą wersją jest oczywiście A12, bazujący na procesorze Octa Core, wyposażonym w zestaw rdzeni 2,3 GHz i 1,8 GHz. W A02s występują tylko rdzenie taktowane zegarem 1,8 GHz. Na korzyść A12 przemawia też większa ilość RAM-u (4 GB przy 3 GB w A02s) oraz ilość wbudowanej pamięci. A12 kupimy w wariancie 64/128 GB, natomiast A02s tylko w wersji 32 GB. Oba smartfony obsługują jednak karty pamięci microSD o pojemności do 1 TB.

Galaxy A12 wyposażony jest w cztery obiektywy na pleckach: główny oferujący 48 Mpix, 5-megapikselowy sensor szerokokątny oraz 2-megapikselowe obiektywy makro i głębi. Kamerka selfie ma z kolei 8 Mpix. W tańszym modelu na aparat składa się: główny obiektyw oferujący 13 Mpix, oraz 2-megapikselowe czujniki makro i głębi. A12 wyróżnia się też obecnością czytnika linii papilarnych.

Po nowym roku

Samsung nie ogłosił jeszcze cen obu urządzeń. Te poznamy bliżej premiery. Mocniejszy model ma zadebiutować w styczniu 2021 roku, drugi natomiast miesiąc później.

fot. Samsung