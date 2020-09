Samsung zaprezentował Galaxy Book Flex 5G

Samsung pokazał urządzenie w trakcie targów IFA.

Podczas wydarzenia zobaczyliśmy nie tylko nowe procesory Intela, ale też całą gamę bazujących na nich laptopów., w tym również te z oferty Samsunga.

Lekki jak notes

Nowy Galaxy Book Flex ma 13,3 calowy, dotykowy ekran o rozdzielczości FHD. Firma nie precyzuje niestety, w jakiej technologii został on wykonany. Urządzeniu towarzyszy też rysik do pisania. Sprzęt waży zaledwie 1,26 kg. Na pokładzie znajdziemy procesor Intela 11. generacji z układem graficznym Intel Xe. W zależności od wybranego wariantu będzie to i5 lub i7. Towarzyszyć mu będzie maksymalnie 16 GB RAM, a na pliki użytkownika otrzymamy SSD o pojemności do 512 GB.

Cena oraz data premiery laptopa nie zostały jeszcze ujawnione.

fot. Samsung