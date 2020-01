Samsung zaprezentował SSD z czytnikiem linii papilarnych

Oprócz 980 Pro, nowej serii superszybkich dysków SSD, Samsung zaprezentował podczas CES także serię urządzeń stworzonych z myślą o bezpieczeństwie danych użytkownika. Edycja T7 Touch to następca zeszłorocznego T5. Są to zewnętrzne dyski SSD, których najważniejszą funkcją jest możliwość zabezpieczenia danych użytkownika.

Nowa seria umożliwi zabezpieczanie nie tylko za pomocą hasła, ale też poprzez zakodowanie odcisku palca. Nośnik został bowiem wyposażony w czytnik linii papilarnych, umieszczony na obudowie. Dane są szyfrowane za pomocą 256-bitowego standardu kodowania AES, dzięki czemu dostęp do nich jest znacząco utrudniony.

Oprócz zabezpieczeń T7 Touch zapewnia też odczyt i zapis na poziomie 1 GB/s, a do komputera można go podłączyć za pośrednictwem złącza USB-C lub USB-A; sam dysk wyposażono w gniazdo USB-C. Nośnik jest przy tym bardzo lekki – waży zaledwie 58 gramów.

Ceny zaczynają się od 129 dolarów (ok. 500 zł) za wersję 500 GB, 229 dolarów (ok. 890 zł) za 1 TB i 399 dolarów (ok. 1540 zł) za 2 TB. Sprzęt dostaniemy w kolorze czarnym lub srebrnym.

fot. Samsung