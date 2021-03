Samsung zaprezentował modele telewizorów na 2021 rok

Ekrany dla każdego

Samsung zaprezentował w trakcie wirtualnego wydarzenia swoje nowe produkty na 2021 rok – m.in. telewizory oraz ekrany lifestylowe.

Pierwszą nowością będzie linia telewizorów Neo QLED, wykorzystujących tzw. kropki kwantowe, których rozmiar odpowiada 1/40 wymiarów konwencjonalnych diod LED. Technologia zapewnia głębszą czerń, dużą jasność obrazu oraz możliwość wykorzystania zaawansowanej technologii upscalingu (skalowania w górę rozdzielczości), wspomaganego przez 16 sieci neuronowych.

Do oglądania i grania

Telewizory oferują odnowiony panel gracza oraz tryb ultraszerokiego widoku w grach. Dzięki temu ich możliwości są coraz bardziej zbliżone do monitorów gamingowych, również pod kątem częstotliwości odświeżania. Na konsoli będziemy mogli uzyskać 120 Hz przy rozdzielczości 4K. Do sprzedaży trafią cztery modele. QN800A i QN900A (wspierające rozdzielczość 8K) będą oferowane w wariantach 65’’, 75’’ i 85’’, a QN90A i QN85A (telewizory w standardzie 4K) będą mieć co najmniej 50’’.

Druga linia to telewizory Micro LED z samoemisyjnymi diodami LED, których wykorzystanie zapobiega pogarszaniu się barwy podczas eksploatacji. Technologia pozwala też użytkownikom podzielić ekran na cztery mniejsze i śledzić jednocześnie kilka źródeł. W 2021 roku Samsung zamierza korzystać z tej technologii w tradycyjnych telewizorach dla użytkowników domowych. Do sprzedaży już wiosną trafią telewizory 110’’ i 99’’, a jesienią również 89’’. Planowany jest też model o przekątnej 76’’.

Smart życie

Samsung zapowiedział ponadto linię produktów lifestyle. Pod tą nazwą kryje się kilka rzeczy. Przykładem może być np. telewizor The Frame, który może pełnić rolę ramki na zdjęcia. Jego pamięć zmieści 1200 plików w rozdzielczości 4K. Urządzenie pozwala też pobrać obrazy z gotowych bibliotek. Telewizor ma grubość 24,9 mm.

Innym przedstawicielem tej serii będzie projektor The Premiere z technologią potrójnego lasera, emitujący obraz w rozdzielczości 4K. The Terrace to z kolei telewizor zaprojektowany pod kątem użytkowania na świeżym powietrzu. Producent zapewnia m.in. zgodność z normą IP55. Na początku zadebiutują wersje 55’’ i 65’’, a w lecie pojawi się jego większa 75-calowa wersja o nazwie Full Sun.

fot. Samsung