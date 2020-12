Savoir-vivre w kosmosie

Bez karamboli w przestrzeni kosmicznej

Amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) zaczęła się obawiać o bezpieczeństwo ruchu w kosmosie. Coraz większe możliwości technologii, powalające na korzystanie z małych satelitów i tworzenie dużych ich konstelacji, a do tego wzrost liczby przedsięwzięć sektora publicznego i prywatnego (np. turystyka kosmiczna) wywołały potrzebę koordynacji działań na orbicie.

Pierwsza edycja podręcznika „NASA Spacecraft Conjunction Assessment and Collision Avoidance Best Practices Handbook" ma się przyczynić do utrzymania kluczowych systemów orbitalnych, unikania potencjalnych kolizji w kosmosie i stworzenia „zrównoważonego środowiska kosmicznego". Coraz większym problemem bowiem jest też wrastająca ilość kosmicznych śmieci.

Dobre praktyki

Podręcznik NASA odzwierciedla sposób, w jaki sama Agencja działa obecnie w przestrzeni pozaziemskiej. Zawarte w nim wytyczne odpowiadają założeniom amerykańskiej dyrektywy w sprawie polityki kosmicznej. Celem wydania podręcznika jest zapewnienie bezpieczeństwa operacji w przestrzeni pozaziemskiej. W szczegółach omawia on m.in. zasady prowadzenia trajektorii lotu, manewrowania statkami kosmicznymi i ich śledzenia, a także utylizacji sprzętu kosmicznego. Wytyczne obejmują ponadto projektowanie pojazdów kosmicznych i konstelacji satelitów.

Informacje zawarte w opracowaniu są zaleceniami do dobrowolnego zastosowania m.in. przez konstruktorów i operatorów pojazdów kosmicznych. Będą one dostosowywane do zmian towarzyszących rozwojowi nowych technologii i operacji prowadzonych w przestrzeni kosmicznej.

Podręcznik dobrych praktyk można znaleźć tutaj.



fot. NASA