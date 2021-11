Senat USA o chińskim sprzęcie telekomunikacyjnym

Bez zaskoczenia

Amerykańscy senatorowie przegłosowali w czwartek wprowadzenie przepisów blokujących udzielanie chińskim firmom licencji na sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego w USA. Wśród przedsiębiorstw, wobec których zastosowano restrykcje, znalazły się Huawei Technologies i ZTE, które w USA uważa się za koncerny stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Rządowa ustawa o bezpiecznych urządzeniach (Secure Equipment Act) została przyjęta w zeszłym tygodniu przez Izbę Reprezentantów USA stosunkiem głosów 420 do 4. Po zatwierdzeniu przez Senat akt prawny musi być jeszcze podpisany przez prezydenta Joe Bidena.

Amerykanie zabraniają, Chińczycy protestują

Marc Rubio, senator z Partii Republikańskiej, komentując wprowadzenie ustawy, powiedział: „Chińskie państwowe firmy, takie jak Huawei i ZTE, znane są z zagrożeń dla (amerykańskiego) bezpieczeństwa narodowego i nie ma dla nich miejsca w naszej sieci telekomunikacyjnej".

Federalna Komisja Łączności USA (FCC) w marcu tego roku wymieniła pięć chińskich firm technologicznych jako stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Podmioty sklasyfikowano na podstawie przepisów ustawy z 2019 r. o ochronie amerykańskich sieci telekomunikacyjnych.

Do wymienionych już Huawei i ZTE, urzędnicy FCC dodali firmy Hyter Communications Corp., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co i Zhejiang Dahua Technology Co. Następnie w czerwcu FCC jednogłośnie przyjęła plan zakazu używania w sieciach telekomunikacyjnych USA urządzeń wyprodukowanych przez te koncerny nawet w przypadku, gdyby wcześniej uzyskały zgodę na sprzedaż na amerykańskim rynku.

Czerwcowe głosowanie wywołało protesty ze strony chińskiej administracji. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin powiedział, że „Stany Zjednoczone nadal bez żadnych dowodów nadużywają pojęcia bezpieczeństwa narodowego i władzy państwowej, by ograniczać chińskie firmy".

W czwartek rzecznik prasowy Huawei odmówił skomentowania ustawy zatwierdzonej przez amerykański Senat. W czerwcu służby prasowe koncernu nazwały plan FCC „błędnym i niepotrzebnie represyjnym".

fot. Alberto Adán – Pixabay