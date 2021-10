Senatorowie przeciwko cyfrowym planom Facebooka

Facebookowi nie można ufać

Demokratyczni senatorowie Brian Schatz, Sherrod Brown, Richard Blumenthal, Elizabeth Warren i Tina Smith wyrazili sprzeciw wobec prób uruchomienia portfela, tłumacząc to brakiem zaufania co do zdolności Facebooka w zarządzaniu kryptowalutą.

W liście do dyrektora Marka Zuckerberga senatorowie napisali, że prowadzony przez Facebooka program wdrożenia waluty cyfrowej oraz uruchomienie pilotażowej sieci infrastruktury płatniczej są niezgodne z obowiązującymi regulacjami finansowymi.

„Nie można ufać, że Facebook będzie sprawnie zarządzał systemem płatności lub walutą cyfrową, skoro jego zdolność do zarządzania ryzykiem i dbania o bezpieczeństwo użytkowników okazały się całkowicie niewystarczające" – piszą dalej senatorowie.

Organy regulacyjne już wcześniej zgłaszały obawy związane z możliwością naruszenia przez Facebooka przepisów antymonopolowych po ewentualnym wdrożeniu systemu płatności bazującego na kryptowalutach. Uruchomiony program pilotażowy sprawi tylko, że senatorowie będą uważniej przyglądać się planom społecznościowego potentata.

Projekt kryptowalutowy został ogłoszony w czerwcu 2019 roku jako element rozszerzenia działalności platformy o handel elektroniczny i płatności globalne. Pomysł od razu spotkał się ze sprzeciwem ze strony rządów na całym świecie; władze obawiają się utraty kontroli nad lokalnymi systemami pieniężnym oraz o to, czy Facebook zagwarantuje prywatność użytkownikom.

fot. Pixabay