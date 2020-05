Seniorzy częściej szerzą dezinformację

Publikują fałszywe newsy i podejrzane linki.

Profesor Nadia Brashier z Uniwersytetu Harvarda postanowiła przyjrzeć się zjawisku rozpowszechniania dezinformacji. W analizie opublikowanej w czasopiśmie „Current Directions In Psychological Science" twierdzi, że istnieją dwa jego wyjaśnienia, jednak są one zakorzenione w stereotypach. Pierwsze wytłumaczenie to pogorszenie funkcji poznawczych u osób starszych, a co za tym idzie problemy z podejmowaniem świadomych decyzji. Drugim często podawanym powodem jest samotność. Starsze osoby, dzieląc się fałszywymi informacjami, chcą próbować nawiązać kontakt z innymi ludźmi.

Szerszy problem

Według prof. Brashier żadna z podanych teorii nie wyjaśnia w pełni przyczyn rozpowszechniania przez osoby starsze fake newsów. Choć prawdą jest, że z wiekiem pogarsza się pamięć, to jednak zdolność do przetwarzania i rozumienia informacji się nie zmienia. Brashier wyjaśnia, że te zachowane zdolności pozwalają osobom starszym zrekompensować deficyty, których doświadczają.

Nie ma także dowodów na to, że seniorzy to najbardziej samotna grupa wiekowa, ani na to, że z tego powodu szerzą dezinformację. W jednym ze swoich badań Breshier wykazała także, że nie wszyscy seniorzy mają problemy z rozróżnianiem prawdy od fałszu. Starsi uczestnicy lepiej poradzili sobie bowiem z oceną prawdziwości nagłówków.

Profesor zwraca także uwagę na inną przyczynę tego zjawiska. Seniorzy mają mniej znajomych, którzy korzystają z mediów społecznościowych. Ufają także osobom, które według nich mogą wiedzieć więcej od nich. Dlatego powielają za nimi wiadomości, nawet jeżeli nie są one prawdziwe.

W podsumowaniu swojej analizy prof. Brashier zauważa, że nie ma jednego wyjaśnienia, dlaczego osoby starsze szerzą dezinformację. Jeżeli chcemy temu zapobiec, konieczne jest szerokie podejście do tego problemu.

