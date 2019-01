Sennheiser Momentum True Wireless w Polsce

Bezprzewodowe słuchawki zapewniają wyjątkowe brzmienie stereo dzięki dynamicznym 7-milimetrowym przetwornikom. Najnowsza technologia Bluetooth, obsługa kodeka AAC oraz zgodność z Qualcomm aptX gwarantują dźwięk Hi-Fi z wyższej półki. Dodatkowo, zgodność ze standardem aptX Low Latency poprawia wrażenia odsłuchowe w grach i filmach, zapewniając idealną synchronizację dźwięku z obrazem.

Słuchawki współdziałają z cyfrowym ekosystemem użytkownika, zapewniając bezpośredni dostęp głosowy do inteligentnych asystentów, takich jak Apple Siri lub Google Assistant. Pozwalają bawić się, komunikować i szukać informacji z wykorzystaniem intuicyjnego interfejsu dotykowego i naturalnych poleceń głosowych. Hałaśliwe otoczenie nie stanowi już większego problemu, dzięki technologii dwumikrofonowego kształtowania wiązki, która optymalizuje odbiór głosu, umożliwiając prowadzenie krystalicznie czystych rozmów telefonicznych oraz bezproblemowe korzystanie z asystentów głosowych. Ponadto wrażenia odsłuchowe można też personalizować za pomocą bezpłatnej aplikacji Sennheiser Smart Control - pozwala dostroić brzmienie słuchawek do osobistych preferencji z wykorzystaniem wbudowanego korektora dźwięku.

Momentum True Wireless oferują 4-godzinny czas pracy baterii. Można je ładować, umieszczając w dołączonym futerale ze zintegrowanym akumulatorem, dzięki czemu wydłuży się czas ich pracy do ponad 12 godzin w ciągu dnia. Słuchawki, zaprojektowane pod kątem idealnego dopasowania i całodziennego komfortu, są odporne na zalanie i pot. Ich doskonałe wykończenie to kwintesencja elegancji i wytrzymałości. W ochronnym etui użytkownik znajdzie precyzyjnie ukształtowane słuchawki z metalowymi akcentami, a także pozłacanymi stykami do ładowania. Konstrukcja została także wyposażona w magnesy, ułatwiające transport i przechowywanie.

Funkcja Transparent Hearing, w którą wyposażone są True Wireless, pozwala użytkownikowi słyszeć dźwięki otoczenia podczas słuchania muzyki, co poprawia świadomość sytuacyjną i umożliwia uczestniczenie w rozmowach bez zdejmowania słuchawek.

Słuchawki MOMENTUM True Wireless są dostępne w Polsce w katalogowej cenie 1249 zł.