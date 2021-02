Sennheiser częściowo wystawiony na sprzedaż

W tarapatach

Sennheiser, jeden z najpopularniejszych producentów urządzeń audio, znalazł się w tarapatach. Twórcy firmy poinformowali oficjalnie, że szukają chętnych do wykupienia jednego z ważniejszych działów. Firma pod jedną marką produkuje zarówno sprzęt profesjonalny do komunikacji biznesowej, studyjny, profesjonalny oraz konsumencki.

Pokonani przez konkurencję

Na sprzedaż został wystawiony właśnie ten ostatni dział. Powstawały w nim produkty takie jak soundbary, słuchawki bezprzewodowe, urządzenia audio dla graczy czy nawet aparaty słuchowe. Po sfinalizowaniu transakcji Sennheiser będzie więc w praktyce produkował tylko produkty dla profesjonalistów oraz klientów biznesowych.

Powodem wycofania się z produkcji sprzętu konsumenckiego jest zbyt silna konkurencja. Będące kluczową częścią asortymentu słuchawki z tego segmentu sprzedają się zbyt słabo, co generowało straty i zmuszało Sennheisera do redukcji kosztów. W zeszłym roku doszło do masowych zwolnień. Prawdopodobnie firma ogłosiła chęć sprzedaży działu konsumenckiego w momencie, gdy prowadzi rozmowy z potencjalnym nabywcą. Spekuluje się, że może nim być jeden z producentów smartfonów.

fot. Sennheiser