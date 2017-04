Seria Call Of Duty powraca do czasów II Wojny Światowej

Seria Call of Duty powraca do największego konfliktu militarnego w dziejach świata, a także do własnych korzeni - akcja ponownie przeniesie się w czasy II wojny światowej. W piątek 3 listopada Call of Duty: WWII rzuci graczy w sam środek opowieści o braterstwie i zabierze ich w podróż po europejskim teatrze działań wojennych, gdzie wezmą udział w misjach kluczowych dla powodzenia działań aliantów.

Nową odsłonę Call of Duty charakteryzować będzie niespotykany dotąd realizm, przywiązanie do faktów historycznych i wyjątkowo intensywne doznania rodem ze srebrnego ekranu. Poza realistycznym ujęciem przebiegu walk rozgrywka wieloosobowa zaoferuje szereg nowych trybów zabawy i innowacji, a także mapy bazujące na prawdziwych, historycznych lokacjach; tryb kooperacji z nazistowskimi zombie przynosi z kolei wstrząsającą opowieść i szereg ekstremalnie silnych doznań. Stworzona przez Sledgehammer Games i wydawana przez Activision gra Call of Duty: WWII zapewnia niezwykłą rozgrywkę osadzoną w czasach II wojny światowej - po raz pierwszy na konsolach nowej generacji.

Zamówienia przedpremierowe na grę Call of Duty: WWII złożone u sprzedawców biorących udział w akcji zapewniają dostęp do zamkniętej bety gry, która zostanie udostępniona bliżej premiery, w pierwszej kolejności na PlayStation 4. Gra Call of Duty: WWII jest dostępna w przedsprzedaży w następujących edycjach:

Edycji podstawowej



Edycji Pro - zawierającej Karnet Sezonowy, kolekcjonerski Steelbook i inne.

Call of Duty: WWII ukaże się na systemach PlayStation 4, Xbox One i PC. Gra nie posiada jeszcze klasyfikacji wiekowej