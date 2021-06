Serwery VPN Apple'a nie będą dostępne w kilku państwach

Darmowe usprawnienie

Jedną z ważniejszych nowości, jakie obok iOS-a 15 zapowiedziano na konferencji WWDC, jest nowa usługa iCloud+, związana z chmurą Apple’a. Pod tą nazwą firma wprowadza dwa nowe dodatki: dostęp do VPN oraz nielimitowane miejsce do przechowywania nagrań z kamer bezpieczeństwa. Wersja z oznaczeniem "plus" nie będzie przy tym wymagała wniesienia dodatkowych opłat. Koncern zamierza po prostu rozszerzyć obecne subskrypcje o nowe funkcje. By korzystać z szyfrowanej łączności, wystarczy nawet pakiet kosztujący dolara miesięcznie.

Nie dla każdego

Okazuje się jednak, że VPN (zwany też iCloud Private Relay) nie dotrze do wszystkich rejonów świata. Nie ogłoszono tego w czasie konferencji, ale przedstawiciel firmy podał listę pominiętych państw na prośbę agencji Reutera. Dziennikarze dowiedzieli się, że usługa nie trafi m.in. do Chin, Białorusi, Arabii Saudyjskiej, RPA, Turkmenistanu czy na Filipiny.

Firma tłumaczy te ograniczenia komplikacjami prawnymi. Trudno się jednak dziwić, są to w końcu państwa od zawsze przeciwne stosowaniu usług VPN. Działanie Private Relay będzie zresztą analogiczne jak w przypadku innych tego typu narzędzi, tyle że cały ruch sieciowy będzie przekierowywany przez infrastrukturę serwerów Apple’a. Narzędzie usuwa adres IP nadawcy pakietów, zastępuje go adresem tymczasowym i pośredniczy w przekazywaniu zaszyfrowanych pakietów danych.

Warto wspomnieć, że pomiędzy użytkownikiem, infrastrukturą Apple'a oraz adresem docelowym znajdzie się jeszcze jeden serwer obsługiwany przez inną firmę zewnętrzną. Dzięki temu absolutnie nikt (w tym Apple) nie będzie mógł w żaden sposób poznać tożsamości użytkownika i śledzić jego aktywności. W ten sposób ukryjemy nawet nasz adres e-mailowy. Hide My Email będzie tworzyć jednorazowe adresy, usuwane tuż po przekazaniu korespondencji na prawdziwe konto.

fot. Apple