Serwery kontrolujące groźny Emotet przejęte

Akcja organów ścigania z ośmiu krajów zakończyła się sukcesem

Wspólne działania policji sześciu krajów europejskich oraz Europolu, a także organów ścigania w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych doprowadziły do przejęcia kontroli nad setkami serwerów, z których rozsyłane było najbardziej niebezpieczne złośliwe oprogramowania na świecie - Emotet. Program był używany do kradzieży miliardów dolarów od firm i prywatnych obywateli na całym świecie. Niemiecka policja twierdzi, że infekcje wywołane przez trojana spowodowały w ich kraju straty w wysokości co najmniej 14,5 mln euro.

Groźny jak Emotet

Emotet był zaangażowany w 30% ataków złośliwego oprogramowania - jego likwidacja będzie więc miała istotny wpływ na środowisko cyberprzestępcze. Część przejętej infrastruktury znajdowała się w Charkowie. Władze Ukrainy opublikowały na YouTube film z akcji likwidacyjnej - widzimy pokój ze stosami kart bankowych, gotówki i plątaniną kabli sprzętu komputerowego. Ukraińska policja nie poinformowała jednak, czy dokonano aresztowań.

Dochodzenie w sprawie Emoteta ujawniło również bazę danych zawierającą skradzione adresy e-mailowe, nazwy użytkowników i hasła. Likwidacja infrastruktury botnetu Emoteta jest wynikiem dwóch lat skoordynowanych prac organów ścigania.

fot. Europol