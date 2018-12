Sharkoon Drakonia II – smocza myszka dla graczy

Dla dużej precyzji, Drakonia II jest wyposażona w wysokiej jakości czujnik optyczny PixArt 3360 z 15 000 DPI. Można wybrać sześć dostosowywanych poziomów czułości. Wskaźnik DPI, podświetlony na biało, pokazuje, który poziom jest aktualnie używany. Dodatkową precyzję i zwinność osiąga się za pomocą wewnętrznie zainstalowanemu systemowi regulacji wagi.

Szeroka gama zwrotności jest na wyciągnięcie ręki przy użyciu 12 przycisków. W przeciwieństwie do dwóch włączników oryginalnego Drakonia, obecnie jest sześć wyraźnie ułożonych guzików na lewej stronie Drakonia II. Mogą one również być oświetlone w zakresie spektrum RGB. Teksturowane podpórki pod kciuk zapewniają pewny chwyt i dodatkowy komfort.

Dzięki smoczej powierzchni projekt Drakonia II jest ściśle ukierunkowany na oryginalność swojego poprzednika. Teraz, na skutek oświetlenia klawiszy kciuka, kółka do przewijania i emblematu myszki, smok zyskuje tlący się blask w nawet 16,8 mln kolorów.

Wysoko wydajne oprogramowanie

Niezależnie od tego, czy chodzi o czułość myszy, oświetlenie czy makra, oprogramowanie do gier do pobrania umożliwia dostęp do wielu strategicznych funkcji.

Przypuszczalna cena detaliczna: 179 zł brutto