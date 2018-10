Sharkoon PURE STEEL - obudowa bez twarzy

Obudowa Sharkoon PURE STEEL występuje w trzech wersjach - czarnej z RGB, czarnej zwykłej oraz białej zwykłej. W środku znajdziemy miejsce na duże nawet serwerowe płyty główne zaczynając od SSI CEB, SSI EEB i E-ATX, a kończąc na małych mini-ITX. Dzięki sporym rozmiarom budka pomieści długie karty graficzne oraz długie modularne i bezgłośne zasilacze ATX.

Dodatkowym plusem jest specjalne mocowanie na kartę graficzną zapobiegające wygięciu się naszej grafiki. Jest to prawdziwą zmorą szczególnie w droższych modelach z większym i cięższym chłodzeniem. Na dole zmieścimy chłodnicę 360mm, a z przodu 240mm plus rezerwuar, więc dla fanów watercoolingu jest to prawdziwa gratka. Osoby, które lubią bawić się w modding będą także zadowolone. Szkło hartowane łatwo można grawerować lub doczepiać wymienialne naklejki z ulubioną grą. Pozostałe boki w łatwy sposób można pomalować sprayem kauczukowym, a jak nam się znudzi wzór, to zdjąć go tak jakby to była zwykła naklejka.

Dane techniczne:

Nazwa: Obudowy komputerowe Sharkoon PURE STEEL

Wersje: Czarna z RGB, Biała, Czarna

Wymiary: 474 x 210 x 475 mm (długość x szerokość x wysokość)

Obsługiwane płyty główne: E-ATX, ATX, microATX, mini-ITX, SSI CEB, SSI EEB

Miejsce na zasilacz: ATX

Maksymalna długość zasilacza: 295mm

Gniazda na karty rozszerzeń: 7 slotów

Maksymalna wysokość chłodzenia na procesor: 160mm

Maksymalna długość karty graficznej: 420mm

Przypuszczalna cena detaliczna w zależności od modelu: od 259 zł do 339zł brutto