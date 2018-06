Sharkoon PaceLight – raj dla fanów moddingu

Wszystkie te elementy w łatwy sposób można zamontować w obudowie za pomocą przyssawek magnetycznych lub na taśmę. Co więcej użytkownik, który w życiu nie składał komputera poradzi sobie z instalacją. Na stronie producenta znajdziemy oprogramowanie w języku polskim, które pozwoli przenieść wasze stanowisko gamingowe wręcz do innej rzeczywistości.

Zestaw oferuje dużą ilość efektów, ich zmian, szybkości oraz kolorów. Fani znajdą tu takie rzeczy jak pulsowanie, stroboskop, efekty fali, tęczy, jeden kolor, wiele kolorów, a wszystko w pełni konfigurowalne tak, że nawet w samej tęczy możemy podmienić kolory. Jakby tego było mało, to w zależności od pory dnia nasze podświetlenie może być mocniejsze lub przyciemnione, a wszystko się odbywa automatycznie jeśli tylko ustawimy taką opcję. Możliwa jest także zmiana podświetlenia i jego efektów w momencie jak odpalimy dany program. Chcemy na przykład zagrać w piłkę nożną? Włączamy grę, a oprogramowanie Sharkoon automatycznie to wykryje i zmieni podświetlenie całego komputera na zielono.

Zestaw Sharkoon PaceLight pozwala również ustawić podświetlenie komputera (osobno dla każdego wentylatora lub listwy) w zależności od dni tygodnia. Kontroler daje też opcje sterowania prędkością wentylatorów, przez co latem mogą one chodzić na maksymalnej prędkości, a zimą możemy postawić na ciszę. Dodatkowo oprogramowanie ma możliwość ustawienia monitoringu wentylatorów i jeśli któryś przestanie działać, to włącza awarię czyli mruganie całego komputera na czerwono. O wszystkich opcjach i możliwościach kontrolera oraz programowania nie sposób się rozpisać w samym newsie, dlatego warto wyczekiwać na recenzje całości, które niedługo się pojawią w Polsce.

Przypuszczalne ceny detaliczne w Polsce:

Wentylator Sharkoon RGB LED PaceLight F1 120mm - około 43-49zł brutto

Listwa Sharkoon RGB 18x LED PaceLight S1 360mm - około 43-49zł brutto

Zestaw Sharkoon PaceLight P1 - kontroler RGB + 2 listwy LED RGB 36cm + 2 wentylatory RGB 120mm - około 299zł brutto

Dostępność: koniec czerwca 2018