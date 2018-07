Sharkoon SGK4 - zaawansowana klawiatura membranowa

Zwykłe klawiatury membranowe mają tak zwany 2-key rollover, czyli można tylko dwa klawisze na raz wcisnąć tak, aby wszystko na pewno zostało przekazane do komputera. Droższe membranówki mają już 6-key rollover, ale różnie wychodzi z działaniem tego w zależności o które klawisze chodzi. Klawiatura Sharkoon SGK4 ma już n-key rollover, czyli jak przy mechanikach możemy wcisnąć wreszcie wszystkie klawisze na raz i mamy pewność, że wszystko będzie przesłane do kompa, a żaden nasz rozkaz w grze nie zniknie.

Natomiast co jeśli chodzi o szybkość? Przy Sharkoon SGK4 ma prędkością 1000 Hz, więc z maksymalną prędkością jakie prezentują w tej chwili nawet najdroższe klawiatury na świecie.

Klawiatura SGK4 ma specjalna opcja zablokowania wszystkich klawiszy. Można to zrobić naciskając jednocześnie przycisk Sharkoon oraz F8.



W SGK4 możemy ustawić, że po włączeniu danej gry profil klawiatury sam automatycznie się przełączy na wybrane przez nas ustawienia. Potrafi to dać dużą przewagę, bo klawisze, których nie da rady normalnie ruszać w tej grze, będziemy mogli wreszcie ustawić koło siebie, a to w czasie wielu meczy nieraz pozwoli nam w pokonaniu przeciwnika.

Przypuszczalna cena detaliczna: 139zł brutto

Dostępność: już w Polsce

Dane techniczne:



Nazwa: Klawiatura dla graczy Sharkoon SKILLER SGK4 RGB

Kod kreskowy: 4044951020478

Układ klawiatury: US (amerykański) (standardowy w Polsce)

Ilość bloków w klawiaturze: 3 (czyli z Numpadem)

Typ klawiatury: Gamingowa

Switche: Membranowe

Podświetlenie: RGB

Ilość kolorów: 16.8 milionów

Ilość stref podświetlenia na klawiaturze: 6 stref

Regulacja siły podświetlenia: Tak

Różne efekty podświetlenia: Tak

Szybkość odświeżania USB: 1000 Hz

Możliwość wyłączenia klawisza Windows: Tak

Wymiary: 472 x 212 x 43 mm (długość x szerokość x wysokość)

Waga z kablem: 955 g

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7/8/10 i nowsze

Profile klawiszy: Tak

Klawisze z funkcjami multimedialnymi: Tak

Anti-Ghosting: Tak

Obsługa N-Key Rollover (wiele klawiszy na raz): Tak

Szybka zamiana funkcji strzałek z klawiszami WASD: Tak

Średnia długość życia klawiszy: 10 milionów wciśnięć

Podłączenie: na USB

Długość kabla: 180cm

Kabel z oplotem ochronnym: Tak

Pozłacane styki w celu zmniejszenia zakłóceń na kontaktach: Tak

Oprogramowanie gamingowe do konfiguracji: Tak

Indywidualna konfiguracja funkcji klawiszy: Tak

Liczba profili: 4

Wbudowana pamięć na profile do gier: Tak, 256 kb