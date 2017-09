Sharkoon Skiller MECH SGK2 – niewielki "mechanik"

Nowa klawiatura mechaniczna SGK2 ma budowę dwu-blokową typu TKL, czyli nie znajdziemy w niej już numpada. Wiele osób powie, że to nic nie daje, ale podobnie było ze switchami mechanicznymi na początku. Wystarczy raz spróbować nawet przez kilka dni testowo, aby się zakochać.

Dodatkowo po lewej stronie producent dorzucił 5 klawiszy Makro, które możemy ustawić według własnego uznania. Klawiatura ma wbudowaną własną pamięć, więc nawet jeśli podepniemy ją do laptopa czy innego komputera stacjonarnego, to cały czas będzie pamiętać nasze ustawienia. Nie ma chyba programu czy gry na tym świecie, gdzie makra by nie ułatwiły nam życia.

Z ciekawych rzeczy to mamy jeszcze unikatową funkcję blokady całej klawiatury tak, aby osoby niepowołane nie dostały się do naszego komputera, nawet jeśli tylko na chwilę odejdziemy po coś do innego pokoju.

Sugerowana cena detaliczna: 199zł brutto