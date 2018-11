Sharkoon TG4 z dwoma panelami ze szkła hartowanego

Mimo niewielkich rozmiarów mamy w środku miejsce na najnowsze płyty główne ATX, microATX oraz Mini-ITX. Maksymalna długość karty graficznej wynosi 37.5cm, więc do TG4 zmieszczą się spokojnie na przykład dwie mocne grafiki nVidia RTX 2080. Z przodu na ściance znajduje się miejsce do montażu dysków SSD i to w taki sposób, aby nie zmniejszały one przepływu powietrza w komputerze.

Sharkoon TG4 to typowo obudowa gamingowa, gdzie całość ustawiamy na naszym biurku i włączamy podświetlenie RGB z efektami połączonymi z daną grą. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasz mecz staje się bardziej interaktywny, a do tego cały komputer z dwoma panelami ze szkła hartowanego wieczorem z przygaszonym światłem wygląda jak prawdziwe dzieło sztuki.

Prawdopodobna cena detaliczna w Polsce:

Obudowa Sharkoon TG4 RED - 199zł brutto

Obudowa Sharkoon TG4 BLUE - 199zł brutto

Obudowa Sharkoon TG4 RGB - 249zł brutto