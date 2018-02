Sharp – nowy smartfon z rodziny Android One

Dotychczasowe przecieki wskazywały na to, że Sharp zamierza zaprezentować topowy, bezramkowy smartfon z czystym Androidem. Okazało się jednak, że firma kryła się z premierą czegoś zupełnie innego - modelu Aquos S3, który będzie konkurował z Motorolą Moto E5 i Nokią 3.

Aquos S3 to urządzenie z linii Android One, co oznacza, że pracuje na bazie czystego Androida (w tym wypadku 8.0). Wiąże się to między innymi z szybkimi aktualizacjami i długim wsparciem, co jest szczególnie istotne jeśli chodzi o niedrogie smartfony. S3 wygląda mało charakterystycznie, a jego najbardziej wyróżniającym się elementem jest kolorowa obudowa.

Urządzenie jest wyposażone w 5-calowy wyświetlacz Full HD, a za wydajność odpowiada układ Snapdragon 430 z 3 GB pamięci RAM i 32 GB na dane użytkownika. Do robienia zdjęć posłuży 13-megapikselowy aparat główny i 5-megapikselowa jednostka z przodu. Co ciekawe, obudowa będzie mogła pochwalić się odpornością na wodę i pył.

Cena modelu została ustalona na 32 tysiące jenów, czyli w przeliczeniu około 900 złotych. Sharp Aquos S3 niestety nie będzie dostępny w Polsce.